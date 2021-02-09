Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir dairede çıkan yangın binanın alt kısmında bulunan tüp bayisine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı bir apartmanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Halil K.'nin oturduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairenin hemen altında tüp bayisinin bulunması kısa süreliğine paniğe neden oldu. Polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.