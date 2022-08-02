Konya'da evde saksıda uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde evde saksı içerisinde uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şahsın, saksılarda uyuşturucu üreterek piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yunak ilçesi Karataş Mahallesinde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan detaylı aramalar neticesinde evde, evin müştemilatında ve şahısların iş yerinde 3 buçuk kilogram (142 kök) Hint keneviri, 105 gram Hint keneviri tohumu ve 356 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.İ. ve S.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak/nakletmek, uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakim karşısına çıkan Ö.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.