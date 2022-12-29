Konya'da evden televizyon çalan hırsız tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği evden 2 adet televizyon çaldığı iddia edilen 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, 27 Aralık Salı günü Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138660 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden yapılan hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri verilen adreste inceleme yaptı. İncelemeler sonrasında 2 adet televizyonun çalınmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde 2 hırsızlık şüphelisini tespit eden polis ekipleri Y.A. ve F.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.