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Konya'da evin avlusundaki depoda yangın

Konya’nın Yunak ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bahçedeki kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın Vahdi Y.'ye ait evin avlusundaki depoya sıçradı. Yangını fark eden Vahdi Y.'nin komşuları, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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