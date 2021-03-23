Konya'da evin bahçesinden motorlu testere çalan 2 şüpheli yakalandı

Konya'nın Yunak ilçesinde sahipleri şehir dışında olan evlerin bahçelerine girerek motorlu testere çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Yunak merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet sahipleri şehir dışında olan bir evin bahçesinde 2 şüpheli şahsın bulunduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkal bilgileri üzerine çevrede araştırma yaptı. Yapılan aramalar sonucunda belirtilen eşkale 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar S.A. ve Y.Y. polis merkezindeki ifadelerinde çalınan 2 adet motorlu testereyi sakladıkları yeri gösterdi. Zanlılardan S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada da 2 gram Hint keneviri tohumu çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.