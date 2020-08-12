Konya'da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Bölge Müdürü Salih Cengiz, Konya'nın Hüyük ilçesinde iki gün önce yaşanan ölümlü trafik kazası sonrasında mahalle sakinlerinin oturma eylemi yaparak trafiğe kapattığı kavşakta incelemede bulundu.

Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş'ın da eşlik ettiği incelemede, Karayolları Bölge Müdürü Salih Cengiz, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek ile baş mühendislerle birlikte alt geçit yapılması istenilen kavşakta inceleme yaptı, alınabilecek yeni önlemler ve yapılabilecek çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

Hüyük ilçesinde, 9 Ağustos'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Beyşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Serkan Çınar hayatını kaybetmiş, aynı araçtaki babası Yusuf ve annesi Fatma Çınar yaralanmıştı. Ölümlü trafik kazası sonrasında söz konusu kavşakta tedbir amaçlı sinyalizasyon sistemi kurulmuş ancak, mahalle sakinleri bunu yeterli görmeyerek kavşakta toplanmış, bölgeye alt geçit yapılması gerektiğini dile getirip oturma eylemi yaparak yolu bir müddet trafiğe kapatmıştı.