Konya'da fabrikada patlama: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde konsantre fabrikasında kazanın patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir konsantre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada, M.T. (53), A.A. (31) ve A.T. (35) yaralandı. Yaşanan patlama sonucunda fabrika zarar görürken, patlamanın etkisiyle çevredeki diğer iş yerleri de etkilendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.