İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da FETÖ’nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Konya'da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün TSK mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar ve teknik takip sonrasında 11 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i serbest bırakıldı.


Öte yandan, şüphelilerin alınan ifadeleri neticesinde kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 şahsın örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.