İhlas Haber Ajansı

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Konya'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince "insan ticareti, fuhuş yapmak, yaptırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçu ile ilgili çalışma başlatıldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 25 Ocak Salı günü düzenlenen fuhuş operasyonunda A.Ç, A.C, M.B, H.T. ve R.J. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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