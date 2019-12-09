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Konya'da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Konya’da fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra bugün adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra bugün adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tarafından geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 faklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O., eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin'de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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