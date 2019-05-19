Konya'da Galasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, şampiyon oldu. Konya'daki şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray taraftarıyla A.Konyaspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlar, tüm ülkede olduğu gibi Konya'da da sokaklara döküldü. Galatasaray-Başakşehir maçının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının formalarını bayraklarını alarak Zafer Meydanı'nda kutlamalara başladı. Atatürk Caddesini trafiğe kapatan Galatasaray taraftarları marşlar söyleyerek kutlamalarına devam etti.

Aladdin bulvarında yürüyüş yapan taraftarlarla Konyasporlu taraftarlar Kültürpark otobüs duraklarında karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın artmasıyla taraftarlar birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden grubu polis ve diğer taraftarlar güçlükle ayırdı. Kavganın ardından sözlü tartışmanın devam etmesinin ardından Galatasaraylı grup Anıt Alanına doğru yürümeye devam etti. Kentin farklı noktalarındaki kutlamalar ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti