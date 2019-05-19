İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da Galasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, şampiyon oldu. Konya'daki şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray taraftarıyla A.Konyaspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı.


Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarlar, tüm ülkede olduğu gibi Konya'da da sokaklara döküldü. Galatasaray-Başakşehir maçının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarının formalarını bayraklarını alarak Zafer Meydanı'nda kutlamalara başladı. Atatürk Caddesini trafiğe kapatan Galatasaray taraftarları marşlar söyleyerek kutlamalarına devam etti.


Aladdin bulvarında yürüyüş yapan taraftarlarla Konyasporlu taraftarlar Kültürpark otobüs duraklarında karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın artmasıyla taraftarlar birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden grubu polis ve diğer taraftarlar güçlükle ayırdı. Kavganın ardından sözlü tartışmanın devam etmesinin ardından Galatasaraylı grup Anıt Alanına doğru yürümeye devam etti. Kentin farklı noktalarındaki kutlamalar ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.