Konya'da garipler "Gül iftarı" ile sevindiriliyor

Konya'da Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yaşatılan "Gül iftarı" geleneğiyle her yıl Ramazan ayında esnaf tarafından şehirdeki gariplere iftar yemeği veriliyor.

Esnaflar tarafından Tarihi Bedesten Çarşısı'nın sokaklarında kurulan sofralarda, geleneksel Konya pilavıyla gariplere iftar yaptırılıyor. İftarın ardından ihtiyaç sahiplerine zarf içinde "diş kirası" adı verilen yardım yapılıyor. İftara gelen şehrin ağzı dualı bu insanlarına özel ilgi gösteriliyor. İftar öncesi evlerinden alınan garipler iftar sonunda evlerine bırakılıyor. Osmanlı'dan kalma bu geleneğe ise 'Gül iftarları' deniliyor. Yemek duasını gariplerin yapmasının ardından evlerin yolu tutuluyor.

‘Gül iftarı' organizasyonunun kurucusu olan hayırsever esnaf Mehmet Can, 2003 yılından bu yana organizasyonu büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Gariplerle aynı yerde buluşmanın Ramazan ayının anlamını daha iyi tatmak olduğunu ifade eden Can, “Hep zenginlere yemek verip bu insanları dışarıda bırakıyorlar. Biz bunda bir değişiklik yapalım istedik. Onlarla beraber yiyip içelim diye arkadaşlarla organizasyonlar yaptık. Bu da her yıl daha da büyüyerek, daha değişik yerlerde farklı organizasyonlara neden oldu. Bu yüzden de ben çok mutluyum. İnşallah daha da büyüyerek devam edecek. 2003'te ilk yaptığımda 12-13 kişi olarak sadece caminin etrafındaki arkadaşlar vardı. Daha sonra bu sayı artarak devam etti. Ben bunu bir yerde okumuştum. Osmanlı zamanında gül iftarı olarak yemek verilirmiş. Biz de bu geleneği büyüterek yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Gelen gariplerin arasında özel bir iletişim olduğunu ve birkaçına iftar haber verildiği takdirde hepsinin duyarak iftara geldiğini ifade eden yardımsever Salim Alimbinar ise Osmanlı'dan gelen adeti canlandırmak istediklerini dile getirdi. Günlük küçük yardımlarla organizasyonun büyüdüğünü anlatan Alimbinar, “Sayı attıkça 40-50'ye kadar çıktı, şu anda 300 kişiye yemek veriyoruz. Şu anda listelerimiz dolu. 3-4 günlük yerimiz kaldı. Bu arkadaşlar günü birlik yemek var denildiği zaman hepsi birbirine haber ulaştırıyorlar. Kendi aralarında haberleşiyorlar. Birkaçı duyduğu zaman birbirlerine duyuruyorlar. Bu meczuplarımıza duyarlı vatandaşlarımız Ramazan'da yarım ekmeğini, çeyrek ekmeğini yedirmeye çalışıyor” diye konuştu.