Konya'da Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Huğlu Motor Sporları Kulübü (HUMOS) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi renkli görüntülere yol açtı.

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesinde yapılan duanın ardından başlayan ve yaklaşık 184 kilometrelik parkurdan oluşan geziye, bu yıl 71 motosiklet ile 26 otomobil katıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gezinin uğurlama ve karşılama programı etkinliklerine katılarak motosiklet tutkunları ile mahalle sakinlerinin yaşadığı coşku ve mutluluğa ortak oldu. Huğlu Mahallesi meydanında yapılan duanın ardından başlayan gezide, motosiklet tutkunları tarihi antik dağ yolundan geçerek Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na ulaştı. Güzergah esnasındaki tarihi mekanlarda ve yerleşim merkezlerinde mola veren motosiklet tutkunları, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda ise dünyaca ünlü rafting yapılan ırmakların başında gelen Köprüçay'da rafting heyecanı yaşadı. Gezi esnasında arıza yapan ya da patlayan lastiklere oluşturulan özel bir ekip müdahale etti. Bölgedeki tarihi mekanları da ziyaret ederek gezen motosiklet tutkunlarını gece saatlerinde tamamlanan dönüş yolculuğunda ise Huğlu Meydanında aralarında bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da olduğu çok sayıda mahalle sakini büyük bir coşku çerisinde karşıladı. Yakılan meşaleler eşliğinde yaklaşık 184 kilometrelik geziyi tamamlayarak meydana giren motosiklet tutkunları, daha sonra alanda toplanan mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterilerini izledi.

“Bu etkinlik Türkiye'ye örnek olmalıdır”

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, “Bugün olağanüstü bir gün. Yani önce Huğlu insanının öz güveni, sonrasında Huğlu insanının sanata olan yakınlığını, özelliğini biliyorduk. Ama bir de bu dayanışmayı burada yaşamak çok güzel bir şey. Bazı şehirlerde 2-3 insanı bir arada bulamazsınız ama maşallah Huğlu'nun 7'den 70'e tüm insanları burada bu etkinlik vesilesiyle. Ben çok onur duydum, Huğlu'da bunu yaşamaktan. Onların bize verdiği mesaj şu; bir olmanın, bütün olmanın ürünüdür bu etkinlik, kendilerini tebrik ediyorum. Huğlu'ya yakışanı yapıyorlar, Huğlu her zaman ilkleri yapıyor ve devam ediyorlar. İnşallah önümüzdeki sene ben de birebir katılacağım. Ama ömrüm olursa bundan sonraki görev sürem içerisindeki diğer yıllarda da katılmak istiyorum. Aslında bu etkinlik Türkiye'ye örnek olmalıdır, dayanışmanın kaynaşmanın herkesin bir olduğu, işte bu tabloyu tebrik ediyorum. Ben de bu etkinliğin hem uğurlamasında, hem de karşılama programında bu vesileyle aralarında olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Etkinlik çocuklara karne hediyesi olarak 21 yıl önce başlatılmış

Organizasyon Sorumlusu Abdurrahmah Akbaş ise, 21 yıl önce eğitim yılı sonlarında çocuklara karne hediyesi olarak babası Hasan Akbaş tarafından başlatılan etkinliğin günümüze kadar geldiğini ve geleneksel bir hal aldığını dile getirdi. Akbaş, “Etkinliğimizin hikayesi; Huğlu'da 21 yıl önce başladı. Babam Hasan Akbaş tarafından 21 yıl önce çocuklarımıza karne hediyesi olarak başlatılmış. O yıllardan bu yana devam ediyor. Babam 2014 yılında vefat edince, şimdi onun anısına bu etkinliği biz Huğlu halkı olarak el birliği içerisinde sürdürüyoruz. Muhtarıyla, derneğiyle, büyüklerimizle, sponsor firmalarımızla, kooperatifimizle, mahalle sakinlerimizle hep birlikte toplu olarak bu geziyi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de böyle bir etkinliğin aynısı başka yerde yok. Belediye Başkanımıza da geleneksel etkinliğimizde aramızda olduğu için ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sadece bu organizasyona katılmak için Almanya'dan geldim”

Etkinliğe Almanya'dan katıldığını belirten Erdal Uyar ise, “Bu yıl ikinci kez katılıyorum. Sadece bu organizasyona katılmak için Almanya'dan geldim. Burada yaşananları Almanya'da da arkadaşlarımıza anlatıyorum. Burada 2-3 gün geçiriyorum bu vesileyle ama sanki 2-3 hafta geçirmişiz gibi oluyor, tatil yapmış gibi bir duyguyla dönüş yapıyoruz. O yüzden, İnşallah seneye de buradayız” ifadelerini kullandı.

Motosiklet tutkunu Necmettin Tural da, gezinin nasıl organize edildiğini anlatırken, “Köprülü Kanyona vardığımızdaki 4 saatlik dilim serbest zamanda isteyen rafting heyecanı yaşıyor, isteyen yüzüyor ya da çevrede piknik yapabiliyor. Etkinliğin en güzel ve en ilgi çeken yanı ise dönüşteki o muhteşem havai fişek gösterileriyle gerçekleşen meydandaki karşılama oluyor” diye konuştu.