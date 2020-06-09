Konya'da gençler "Genç Yazarlar Akademisi"nde buluşuyor

ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik video konferans üzerinden “Genç Yazarlar Akademisi” etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

KOMEK lise öğrencilerine yönelik “Genç Yazarlar Akademisi” etkinlikleri düzenliyor. Okuma kadar yazmaya da ilgisi olan 9. ve 10. sınıf öğrencileri KOMEK'in düzenlediği “Genç Yazarlar Akademisi”nde buluşuyor. Liseli gençler programlar sayesinde yazma becerilerini geliştirmek, farklı bir bakış açısı kazanmak, hayatı, insanı ve kendini daha iyi tanımak için heyecanlı bir yolculuğa adım atıyor. Programlar kapsamında gençler korona virüs salgını öncesi Yazarlar Abdullah Harmancı ve Mehmet Kahraman ile hikAye yazma ve okuma üzerine söyleşilere katılırken; Doç. Dr. Feyza Şule Güngör ile “Felsefenin Hayatımızdaki Yeri”, Abdullah Kasay ile “Sinema Okumaları” üzerine yüz yüze sohbetlere de katıldı. Korona virüs salgını sürecinde video konferans üzerinden gerçekleştirilen söyleşilerde de Yazar Fatma Işık “Çocuk Edebiyatı” üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa da “İş Hayatında ve Sosyal Hayatta Beden Dili Diksiyon ve İletişimin Önemi” üzerine akademinin konuğu oldu.

KOMEK “Genç Yazarlar Akademisi” video konferans üzerinden birbirinden değerli yazarları gençlerle buluşturmaya devam edecek.