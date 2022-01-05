Konya'da gizli buzlanma kazalara sebep oldu: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen bir ambulansın da karıştığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 22.30 sıralarında ilçe merkezi Konya Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki 42 PR 113 plakalı Tofaş marka otomobil yoldaki gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağacı devirip karşı şeritte durabildi. Kaza ihbarı üzerine hareket eden 42 FDT 04 plakalı ambulans da yaralılara müdahale için gittiği sırada Otogar Kavşağında gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak önce 42 GF 404 plakalı otomobile ardından yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Kaza yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalarda otomobillerde bulunan A.E., H.U., H.İ.A., M.A.K. ve E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.