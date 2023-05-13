Konya'da göl ve barajlarda yasa dışı avlanmaya geçit verilmiyor

Konya'nın göl ve barajlarında devam eden su ürünleri avlanma yasağı nedeniyle kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontroller sürüyor.

Konya'nın aralarında Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı göl ve baraj gibi iç sularında 15 Mart-15 Haziran 2023 tarihleri arasında devam eden su ürünleri av yasağı çerçevesinde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde görevli koruma ve kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetim ve kontroller devam ediyor. Ekipler, hem karadan hem de iç sularda yasa dışı avlanmaya karşı denetim faaliyetleri icra ediyor. Ekiplerin Çumra Apa Baraj Gölü'nde kaçak avcılığa yönelik yaptığı denetimde ele geçirilerek sulardan çıkarılan yaklaşık 2 bin 500 metre sahipsiz ağın gözlerinde canlı bulunan balık ve kerevit gibi su ürünleri de suya geri bırakıldı. Konya'nın iç sularında su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasındaki üç aylık süreçte balık av yasağı uygulanıyor.