Konya'da göle dönüşen yollarda araçlar mahsur kaldı, fabrikaları su bastı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir aralıklarla etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle göle dönüşen yollarda araçlar mahsur kaldı, sanayi sitesindeki bazı fabrikaları su bastı.

Beyşehir'in Bayavşar Mahallesi'nde kurulu olan ve av tüfeği, mermer, kapı, mobilya, tekstil gibi farklı sektörlerde çok sayıda üretim yapan fabrikanın olduğu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, sanayi bölgesindeki yollarda ulaşımda aksamalara yol açtı. Bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ve göllenme nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, iş makineleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Yağışlar sanayi bölgesindeki bazı fabrikalarda da su baskınlarına yol açtı. Tesislerin bahçesine dolan yağmur suları, bazı fabrikalarda çalışma yapılan atölyelerin içerisine kadar girince çalışanlar ve görevliler zor anlar yaşadı. Fabrikalarda çalışanlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının bazı fabrikalarda bulunan makine teçhizat ile malzemelere de zarar verdiği belirtildi.

Yurt dışına da ihracat yapan bir kapı imalatı yapan fabrikanın sorumlusu İrfan Gökboğa, yağmurun birden bastırdığını ve kendilerinin de ne olduğunu anlayamadan rögarlardan geriye tepen suların tesisin içerisine kadar girdiğini anlattı. Gökboğa, “Sonra sular fabrikamızın içini bastı. Elimizden geldiği kadar suları boşaltmaya çalışıyoruz. Hala da yağıyor ve devam ediyoruz çalışmalara. Maddi zararımız var, sanayi bölgesindeki birçok fabrikada da benzer sıkıntılar var” ifadelerini kullandı.