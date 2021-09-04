Konya'da göletler balıklandırıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde su ürünleri kaynaklarının sürdürebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması maksadıyla göletler balıklandırılmaya devam ediyor.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması maksadıyla su ürünlerinin kaynakların balıklandırılmaya devam edildiğini belirtti. Tingiş, “Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretim tesislerinde üretilen sazan balığı yavruları Hüyük Kaymakamımız Cüneyt Demirkol, muhtarlarımız ve bölgedeki vatandaşımızın katılımı ile su kaynaklarımıza bırakılmıştır. Böylece 2021 yılında Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bölgemiz göl ve göletlerine toplam 71.000 adet yavru sazan balığı bırakmış bulunmaktayız. Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir” dedi.