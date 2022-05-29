Konya'da gölette kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği gölet sularında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yakup Yılmaz, aynı okulda öğrenim gören arkadaşlarıyla beraber yerleşim merkezi dışında bulunan ve tarımsal sulama ile hayvan sulama göleti olarak kullanılan göletin kenarına piknik yapmaya gitti. Yılmaz, piknik sırasında arkadaşlarının uyarısına rağmen serinlemek için gölete girdi. Gölet sularında biraz açıldıktan sonra Yılmaz'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya'dan da dalgıç ekip istenmesi üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı balık adamlar gönderildi. Dalgıç ekipleri, kısa süre içerisinde kıyıya yaklaşık 10 metre mesafede suyun derinliklerinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakup Yılmaz'ın yerleşim merkezinde bir yurtta kaldığı, ailesinin ise Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye dileğinde bulundu. Konuk paylaşımında, “Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz Huğlu'da serinlemek için gölete girince boğularak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.