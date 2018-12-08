Konya'da görme engelliler otobüslerde inecekleri durakları duyacak

Konya'da görme engellilerin toplu taşıma araçlarında daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için belediye otobüslerinde durak isimleri seslendirilmeye başlandı.

Konya'da yaklaşık 14 yıldır çalışmalarına devam edilen görme engelli bireylerin otobüslerde de daha rahat yolculuk yapabilmeleri ve inecekleri durakları daha kolay bulabilmeleri için belediye otobüslerinde durakların isimleri seslendirilmeye başlandı. Konya'da bir ilk olan bu sistemin test sürüşünde içerisinde görme engelli bireylerinde bulunduğu yolcular, gelen sesli anonslarla beraber inecekleri istasyonları karıştırmadan daha rahat inebildi. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engelli bireylerin bu sistemi 14 yıldır arzuladıklarını belirtti. Özağan, Otobüslerin içinde durakların, hangi durak olduğunun seslendirilmesiyle ilgili isteklerinin iki ay önce hayata geçtiğini ve belediye otobüslerinin içerisinde sesli anonsla hangi durak olduğunun seslendirilmeye başlandığını söyledi. Özağan, “Bugün itibariyle 50 otobüste duraklar seslendirilmekte, önümüzdeki günlerde tüm otobüslerimizin içerisinde hizmete geçmiş olacak. Dolayısıyla özellikle belediye otobüsüyle yolculuk yapan yolcularımız otobüse bindiği zaman hangi durak olduğunu otobüsün içerisinde sesli bir vaziyette duymuş olacak. Bu sistem toplu taşıma araçlarının engelsiz olabilmesi için son derece önemliydi. Belediye otobüslerimiz ve tramvaylar engeliler açısından erişilebilir hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

Şimdi ise yeni bir çalışmanın içerisine girdiklerini belirten Özağan, "Otobüsün içerisindeki seslendirme bitmiş, şimdi durakta beklerken hangi otobüsün, hangi yöne gittiğini bilmemizle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu da inşallah biran önce hayata geçirilir. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Engelliler, vatandaşlar otobüs durağında beklerken otobüsün hangi yöne gittiğini dışarıya seslendirme yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu da hizmete geçtiği zaman dört dörtlük bir hizmet olacak” ifadelerini kullandı.

Otobüste bulunan görme engelli bireyler ise bu sistem sayesinde otobüs içerisinde kimseye muhtaç olmadan inecekleri istasyonu kendi başlarına bilebileceklerini belirterek projeden memnuniyetlerini dile getirdi ve projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.