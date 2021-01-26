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Konya'da gümrük kaçağı 53 telefon ele geçirildi

Konya’da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda merkez Meram ilçesinde 1 kişinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 53 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konulurken, soruşturma başlatıldı.

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