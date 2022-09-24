Konya'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın ve devletin vergi kayıplarının önlenmesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi içerisinde bulunan Büyük Cami civarında 2 şahsın açıktan sigara sattığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralara Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevede el konulurken yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.