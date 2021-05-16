Konya'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Adana-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül K. idaresindeki 42 CBR 13 plakalı hafif ticari araç ile Kadir B. idaresindeki 42 AIK 616 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlar savrularak yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yararılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.