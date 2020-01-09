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Konya'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli Adana kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ali İhsan B. idaresindeki 78 SK 423 plakalı hafif ticari araç ile Karaman istikametine dönüş yapmak isteyen Abdrurrahman Ö. yönetimindeki 33 BCP 18 plakalı tır, kavşakta çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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