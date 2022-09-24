Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 07 AVK 791 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü S.Y. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.