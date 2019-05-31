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Konya'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit S. idaresindeki 35 BHK 51 plakalı hafif ticari araç, Konya'dan Beyşehir kent merkezi istikametine seyir halinde iken Doğanbey Mahallesi yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Taklalar atarak karşı şeride geçen aracın sürücüsüyle araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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