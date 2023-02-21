Konya'da hamile kadının ölümüme neden olan sürücü tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 8 aylık hamile kadına çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kazadan sonra sezaryenle alınan bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 42 GDY 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Aynur Çetin'e çarptı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Anne karnındaki bebek sezaryen ile alınırken, anne Aynur Çetin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murak K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kazadan sonra sezaryen ile alınan bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.