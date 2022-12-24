Konya'da hasarlı ev çöktü

Konya'da daha önceden çatlaklar oluşan ve ev sahibinin 10 gün önce boşalttığı ev çöktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Dalyan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı müstakil kerpiç evin çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, belediye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, iki katlı evin bir bölümünün çöktüğünü tespit etti. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası çökme sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, ev sahiplerinin çatlaklar nedeniyle evin çökmesinden korktukları için bir süre önce evi boşalttıkları öğrenildi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından olay yerine sevk edilen belediyeye ait iş makineleri ile çökmenin meydana geldiği ev kontrollü olarak yıkıldı.