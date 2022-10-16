Konya'da havaya ateş açan şahıs kaçamadan yakalandı

Konya'da araç içerisinden havaya silahla ateş eden şahıs, trafik polisleri tarafından kaçamadan yakalandı. Silahı ateşlediği tespit edilen şahıs ile araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde A.Ö. idaresindeki 42 BB 123 plakalı araç içerisinden havaya silahla ateş edildi. Konyaspor-Gaziantep FK arasında oynanan futbol maçı nedeniyle Halil Ürün Caddesi Sultan Caddesi Kavşağı'nda bekleyen trafik polisleri, silah sesini duyunca çevrede araştırma başlattı. Polis ekiplerine silahla ateş edilen aracın vatandaşlar tarafından gösterilmesi üzerine otomobil polisler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın sağ arka koltuğunda bir adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait bir adet dolu fişek ve bir adet boş fişek bulundu. Silahı ateşlediği tespit edilen R.K. ve araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.