Konya'da 'Hedef Mavi'

Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Konya'nın düşük riskli il kategorisini sembolize eden mavi renkte yer alması için 'Hedef Mavi' sloganıyla çalışmalara başlandı. Günlük vaka sayısının 350-400 arasında değiştiği şehirde adeta seferberlik ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle gösterilen çok yüksek riski 17 il arasında yer alan Konya'da, şehirdeki vaka sayılarının en aza indirilerek düşük riskli il kategorisine geçilmesi hedefleniyor.

20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında açıklanan haftalık vaka sayısında yüz binde 119,28 kişi ile üst sıralarda bulunan Konya'da, günlük vaka sayısının 150 kişiden biranda 350-400 kişi arasına yükselmesi kurallara uyulmaması olarak değerlendirildi. Şehirdeki hastanelerde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 55'in, servis doluluk oranı da yüzde 50'nin altında olduğu öğrenildi. 2. doz ile birlikte yaklaşık 250 bin aşının yapıldığı, 417 filyasyon ekibi ile temaslı tespit süresinin 4 saat, filyasyon oranının da yüzde 100 olduğu bilgisine ulaşıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, il genelinde 185 noktada 3 bin 987 personelle sabit ve yaya uygulamalar yaparak halkın tedbirlere duyarlı olmaları noktasında uyarıda bulunuyor. 2020 yılında Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 18 bin 280 şahsa, 17 milyon 619 bin 456 TL idari işlem uygulandı.

Başkan Altay'dan kurallara uyalım çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni kademeli normalleşme kapsamında Konya'nın yüksek riskli şehirler arasında bulunması nedeniyle Konyalılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kademeli normalleşme sürecinde Konya gibi yüksek riskli şehirlerde bazı kısıtlamaların devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Kısıtlamaların kaldırıldığı şehirlerde esnafımız mutlu, çocuklarımız okula gidiyor. Çocuklar, öğretmenler mutlu ama Konya gibi şehirlerde özellikle esnafımızın iş yerlerini açamaması ve çocuklarımızın okula gidememesinden kaynaklı bazı mağduriyetler oluştu. Hepimizin ferdi olarak sorumluluğumuzu yerine getirip maske-mesafe-temizlik kurallarına uyması ve kalabalık ortamlardan uzak durması gerekiyor. Bireysel olarak sorumluluklarımız olduğu gibi topluma karşı da sorumluluklarımız var. Ben, Konyalıların bu sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum.” diye konuştu.

"Hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor"

“Bugüne kadar yaşanılanları bir kenara koyup kimseyi suçlamadan hepimizin bireysel olarak sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor” diyen Başkan Altay, şunları söyledi:

“Şehrimizin bir an önce yüksek riskli gruptan az riskli gruba düşmesi için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor. İnşallah müjdeli haberin geleceğine inanıyorum. Esnafımızın besmeleyle iş yerlerini açacaklarını, çocuklarımızın okullarda cıvıl cıvıl eğitime başlayacağını ümit ediyorum. Konyalılar, birlikte olduğumuzda neyi başaracağımızı biliyorlar. Benim bu sürecin de altından birlikte kalkacağımıza inancım tam. Hedef Mavi sloganıyla inşallah bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapalım. Pandeminin ucundaki tünelde ışık göründü zaten. İnşallah bir an önce normalleşmeyi ümit ediyorum. Ama bunun için hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Konya adına, Konyalı esnaf adına, Konyalı öğrenciler adına tüm Konyalıların bu sorumluluğu yerine getireceğine inancım tam. Birlikte başaracağız. Hedef mavi.”