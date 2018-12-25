Konya'da helikopter destekli gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Konya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çatısı altında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği içerisinde karşılıklı yardımlaşma ve koordinenin öneminin vurgulanması amacıyla helikopter destekli senaryolu deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan senaryoya göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 5,5 büyüklüğünde, 12 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Oluşturulan senaryoda depremden etkilenen Ilgın ilçesinde evlerin yıkıldığı ve tarım ilaçları satışı yapan bir işletmede depremden dolayı rafların devrildiği mizahsen olarak sergilendi. Depremin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl AFAD Arama Kurtarma, İHH AKEM arama, AKADEMİK arama, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kızılay ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olay bölgesine en kısa sürede ulaşarak, arazi tatbikatı gerçekleştirildi.

Askeri ve ambulans helikopterden destek

Tatbikatta ilk önce deprem sırasında yüksek bir binada bulunan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmalarının ardından binadan tahliye edildi. Ardından deprem sonrası yıkılan 3 katlı bir binanın enkazının altında kalan hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ve yaralılar ekiplerin koordineli çalışmasının ardından, hassas burunlu köpeklerin de yardımıyla enkaz altından çıkarılarak ambulanslara alındı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken havadan 3. Ana Jet Üst Komutanlığından bir helikopter keşif desteği verirken, bir de ambulans helikopter yaralıların taşınması konusunda destek verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

"Ekipleri depreme karşı gayet hazırlıklı gördüm"

Tatbikatın ardından değerlendirmede bulunan Vali Cüneyit Orhan Toprak, ekiplerin sadece kağıt üzerinde değil, fiiliyatta da ne derecede bu afete hazırlıklı olduklarını görmek amacıyla uygulamalı bir eğitim sonucu hazırlanan tatbikat faaliyetlerini izlediklerini söyledi. Vali Toprak, "Başta AFAD olmak üzere, sağlık müdürlüğümüz, belediyemiz, itfaiyemiz, KOSKİ'miz, bu işe gönül vermiş sivil toplum kuruluşlarımız, Akşehir dağcılıktan tutun da İHH kuruluşumuza kadar, kokuya ve canlıya duyarlı köpekler de dahil olmak üzere bir tatbikat icra edildi. Benim aldığım bilgiler ve izlenimlerime göre arkadaşlarımız, hiç ümit etmemekle beraber tabii ki, birinci derecede ilimizi ve ilçelerimizi tehdit eden depreme karşı öncelikli olarak gayet hazırlıklı gördüm. Böyle bir şey yaşandığında öncelikle enkaza müdahale edip orada eğer bir canlı yaralı varsa, onları kurtarmak, vefat edenler varsa onları çıkarma konusunda çok bilinçli bir şekilde hazırlandıklarını izledik. Ben bu vesileyle Konyamızın da bu manada Türkiye'nin hemen hemen birinci derecede eğitimli ve afetlere hazırlıklı olduğu bilgisini de aldım ve gözlemledim aynı zamanda da. Ben arkadaşlarımızı, bu konuda hazırlık yapan bütün kurumlarımızı, görevlilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.