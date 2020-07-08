Konya'da Hint keneviri operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bahçeleri bitişik olan iki farklı adrese yaptığı operasyonda bahçede ve bahçedeki serada ekili vaziyette toplam 407 kök hint keneviri ile 2 adet ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Müftü Mahallesi sınırları içerisindeki ikametlerde yasa dışı ve izinsiz olarak Hint keneviri ekiminin yapıldığı duyumunun alınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, H.A. (40), Ş.A. (51) ve Ö.T.'ye (27) ait ikamet ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yaptı. Aramalarda, H.A.'nın ikametinin bahçesinde 132 kök ile şahsın evinin içerisinde ruhsatsız 2 av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler bulan ekipler, Ş.A. ile Ö.T.'nin ikametlerindeki bahçeler içerisindeki serada ise 275 kök Hint keneviri olmak üzere toplamda 407 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Silahlara ve yakılarak imha edilmek üzere kenevir bitkilerine el konulduğu öğrenildi.

Şüpheliler Ö.T. ile H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken Ş.A. ise jandarmada alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.