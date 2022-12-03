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Konya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bakkaldan sigara ve bir miktar para çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bakkaldan sigara ve bir miktar para çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı.


Olay, dün gece saatlerinde Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 138421 Sokak'ta bulunan bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs bakkalın kilit ve camını kırarak içeri girdi. Sigara reyonunda bulunan çeşitli marka 332 paket sigara ve para çalan şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi M.B. kapı kilitlerinin ve camın kırılmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan asayiş ekipleri iş yerine ait kamera görüntülerinden 2 şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri kısa sürede hırsızlık zanlılarından B.Ö.'yü yakaladı. Yapılan soruşturmada zanlıların çaldıkları sigaraları bir tekel büfesine sattıklarının öğrenilmesi üzerine belirtilen adresteki büfede 332 paket sigaraya el konuldu. Gözaltına alınan B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlı İ.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürerken, bakkaldaki toplam zararının 51 bin TL olduğu öğrenildi.

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