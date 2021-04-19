Konya'da hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 134 kişi yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği çalışmalarda, hırsızlık ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 134 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 230 gram uyuşturucu madde, 450 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ve 75 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Bu suçlarla ilgili 8 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 134 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Covid-19 denetimlerinde ise 605 şahsa işlem yapılırken, 5 ruhsatsız umuma açık iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. İş yerleri faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de 551 sürücüye hız sınırı ihlali ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza kesildi. 230 sürücüye de cep telefonu ile konuşmaktan ceza kesilirken toplamda 930 sürücüye işlem yapıldı, 45 araç ise trafikten men edildi.