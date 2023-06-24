Konya'da hükümlü FETÖ firarisi yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri aranan FETÖ mensuplarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda bir FETÖ üyesini yakaladı. Yakalanan şahsın polis memuru olduğu ve 2016 yılında FETÖ'den ihraç edilen E.T. (35) olduğu öğrenildi.

Bylock kullanıcısı çıktı

Polis ekiplerin araştırmaları neticesinde yakalanan şahsın örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları Bylock uygulamasını kullandığı ortaya çıktı. Şahsın eşinin de öğretmenlik yaparken FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi. Firari FETÖ hükümlüsünün ihraç edilmeden önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu anlaşıldı. 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya E Tipi Cezaevine teslim edildi.