Konya'da husumetlisini öldüren şüpheli Antalya'da yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Antalya'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Mengüç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Burhan Y. (35) ile Alkan Kalaycı (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Burhan Y., yanında bulunan bıçakla Kalaycı'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alkan Kalaycı, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Öte yandan, katil zanlısı Burhan Y.'nin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Burhan Y.'nin otomobiliyle Isparta'dan Antalya'ya doğru ilerlediğinin belirlenmesinin ardından Aksu ilçesi Topallı uygulama noktası yakınlarında bulunan kavşakta Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında Burhan Y. ve yanındaki Y.N. gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Burhan Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.