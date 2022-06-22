İhlas Haber Ajansı

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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi Şair Günahi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulunan tabancayla Muhammed Şeyh Hasen ile Yusuf Şeyh Hasen'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Şeyh Hasen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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