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Konya'da iki mahallede karantina kaldırıldı

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Kalınağıl ve Yelmez mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Kalınağıl ve Yelmez mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kalınağıl ve Yelmez mahallelerinde 25 Haziran'da başlatılan karantina uygulaması, Hadim İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdirildi. Kararın ardından jandarma ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü. Belediye Fen İşleri ekipleri de toprak döktüğü tali yollardaki setleri kaldırarak yolları trafiğe açtı.

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