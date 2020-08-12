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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Yunak Akşehir karayolunun 7. kilometresi Koçyazı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması olan bölgede H.İ. idaresindeki 42 Y 1423 plakalı Renault marka otomobil ile 06 BKL 203 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada, 42 plakalı otomobilde bulunan H.İ ile Esma A. ve 06 plakalı araçta bulunan H.İ.Ö., A.Ö., İ.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Esma A. için ambulans helikopter istendi. Esma A. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralı 5 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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