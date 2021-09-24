Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki 2 genç kız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Abdülkadir Ö. idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, cadde üzerindeki kavşakta Bekir E., (45) idaresindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan sürücünün arkadaşı Edanaz Güngör olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücülerden Bekir E. ile diğer sürücü Abdülkadir Ö., arkadaşı Oğuzhan B. (17) ve Irmak Altıntaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 16 yaşındaki Irmak Altıntaş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.