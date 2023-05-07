Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında Kulu-Ankara karayolu Çiçekkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 42 CFN 30 plakalı otomobil ile S.T. yönetimindeki 06 AU 5566 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada, 06 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. ile araçta bulunan Y.H. ve A.H. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.