Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 42 AAP 166 plakalı otomobil ile D.Y. yönetimindeki 09 ACL 996 plakalı otomobil Ali Akkanat Caddesi üzerinde çarşı merkezine doğru aynı yönde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Her iki araç da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde refüje çarparken, 42 AAP 166 plakalı araç refüjü aşıp beton elektrik direği ile ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği ve 6 ağaç yolun diğer şeridine devrildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan F. A. ve A. K. yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada devrilen elektrik direği ile ağaçlar MEDAŞ ve Belediye ekipleri, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.