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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Adana karayolunun 10. kilometresi Acıpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, O.H. yönetimindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 34 plakalı otomobil şarampole takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada F.A., diğer sürücü O.H. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.H., G.Ö., ve H.T. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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