Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunak Saray Mahallesi Değirmen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JD 0509 plakalı ve 06 GB 9859 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada E.A. (26), A.B. (26), E.Z, A.Ö, M.Ö. ve A.K. yaralandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar, Yunak, Akşehir ve Kadınhanı ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.