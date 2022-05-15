Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 42 JA 342 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 M 1909 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 42 JA 342 plakalı otomobil sürücüsü S.T. ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan 42 M 1909 plakalı otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaza yerinden kaçan araç sürücüsüne ulaşarak polis merkezine götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.