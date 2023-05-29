İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Kaza, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Bozkır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki 35 DHU 10 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halindeki K.K. idaresindeki 07 LOG 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Y.F.Ö., M.K., Y.E.U., B.K. ve A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan K.K. ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.