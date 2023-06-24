Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bayram tatilinin ilk gününde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde yeni Konya-Antalya çevre yolu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.İ. yönetimindeki 07 ATK 711 plakalı otomobil, T.B. idaresindeki 32 UC 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 07 ATK 711 plakalı otomobil refüje devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis, jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan K.İ., D.İ., D.İ., T.B., E.B. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobillerden 07 ATK 711 plakalı araçta bulunanların Antalya'dan Erzurum'a seyahat ettikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.