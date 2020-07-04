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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki araç hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki araç hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kulu-Ankara karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 H.A. 125 plakalı otomobil, H.İ.Y. idaresindeki 18 AAE 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobillerin adeta hurdaya döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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