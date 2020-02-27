Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akşehir Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Aşır K. (25) idaresindeki 42 J 9497 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeritten Konya istikametine seyir halinde olan İran uyruklu Hadı Bagheri (48) idaresindeki 24 B 303-10 plakalı tıra çarptı. Kazada ağır yaralanan Hadı Bagheri kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 kara yolu tek taraflı olarak yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Aşır K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.