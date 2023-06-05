Konya'da “İklim ve Çevre Çalıştayı” yapılıyor

Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılışında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, çevre konusunda okullarda çevre bilincini geliştirmek, farkındalığı artırmak, çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gelecek nesillere daha sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakabilme adına çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Şevik, katkısı olan herkese teşekkür etti.

“Çalıştay sonunda kıymetli sonuçlar çıkacağına inanıyorum”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı ve Birlemiş Milletlere taşınan iklim değişikliği ve Sıfır Atık projelerini biz de Konya olarak öne çıkartmaya çalışıyoruz. 2 yıl önce burada çok büyük bir İklim Şurası düzenlendi. Orada duyduğumuz söylemler gerçekten çok ürkütücüydü. Eğer adım atmazsak, eğer bugün itibariyle bir şeyler yapmazsak çok da uzun ömürlü bir dünyaya sahip olamayacağımızı gayet net bir dille bütün dünyaya, ülkemize anlatılmış oldu. Bu çalıştay sonunda da kıymetli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. İnşallah hem şehrimizi hem ülkemizi hem de dünyayı kurtaracak adımlara çalıştayımızın da katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sıfır Atık ve çevre konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm çalışmalarımız toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın gelecek nesillere bugün olduğu gibi daha iyi şekilde aktarılmasına yönelik. İnşallah bundan sonra da Konya belediyeleri olarak adımızdan söz ettirmeye, çevreyle ilgili çalışmaları hep birlikte yürütmeye gayret edeceğiz. Bu çalıştayın çıktılarını da oldukça önemsiyorum. Bizim gelecek çalışmalarımıza vizyonumuza da ışık tutacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak başta çevre ve Sıfır Atık konularında birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “Son bir yılda 28 bin 740 ton değerlendirilebilir atığı ülke ekonomimize geri kazandırdık. Belediye hizmet binamız ve Tropikal Kelebek Bahçemize kurduğumuz GES panelleriyle 1 milyon 726 bin 684 kilowat saat enerji üretimi gerçekleştirdik. Bu sayede 169 bin 123 ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Yine belediyemize bağlı kompost üretim tesisinde organik atıkları değerlendirerek bin 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Bu atıkları hem doğaya hem ekonomimize kazandırmış olduk. Amacımız gelecek nesillerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevreyi bırakabilmek” diye konuştu.

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunlardan birisinin küresel iklim değişikliği olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘2053 Net Sıfır Karbon Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi' çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadelemizi ve yeşil enerji yönetimi konusundaki projelerimizi büyük bir hızla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu çerçevede Konya İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarının büyük oranda tamamladığını aktaran Uzbaş, “Büyükşehir belediyemiz bünyesinde iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde; atık yönetimi, Sıfır Atık, yeşil enerji, su ve atık su yönetimi, mor şebeke, tarımsal destekler, bisiklet yolları, akıllı ulaşım, karbon ayak izinin hesaplanması ve azaltılması, ekolojik koridor, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve gürültü bariyerleri gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız İklim ve Çevre Çalıştayı ile de bu alandaki çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız” dedi.

İklim ve çevre konusunda örnek faaliyetleri bulunan il ve ilçe belediyeleri, Konya'daki kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı çalıştayda; iklim değişikliğiyle mücadele, Sıfır Atık uygulamaları ve enerji verimliliği gibi alanlarda yürütülen uygulamalara değinilecek. “İklim ve Çevre Çalıştayı” 6 Haziran Salı günü sona erecek.